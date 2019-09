La Tercera La política italiana no deja de sorprender «La situación en general, y no solo en Italia, es compleja y se necesita un trabajo conjunto. Si existe la voluntad de colaborar por el bien común, las diferencias son un valor. Los extremismos dividen a la sociedad y no ayudan a resolver los enormes desafíos de este siglo XXI»

Giuseppe Tringali Actualizado: 17/09/2019 00:34h Este verano ha sido para Italia un verano complicado. Como italiano, no recuerdo una crisis en pleno mes de agosto. Una tormenta previsible, debido a la formación de un Gobierno entre dos fuerzas políticas muy distintas, los Verdes (Lega) y los Amarillos (Cinque Stelle). Dos partidos con visiones contrapuestas pero unidos en ser populistas, antisistema, contrarios a los partidos tradicionales y nacionalistas. Un movimiento Cinque Stelle primer partido con mas del 32% del voto y fuerte en el Sur, área económicamente complicada y constantemente subvencionada, y la Lega (ex Lega Norte), ya presente en toda Italia con el 17% del voto, pero muy concentrada en el norte, territorio de emprendimiento y de mucha más riqueza. Los resultados de las elecciones

