Salvador Sostres

Al final han sido diecinueve días de dieta. Mi ayuno en la clínica Buchinger duró veintiuno. Dicen que han perdido ocho kilos. Yo perdí más: bajé de 103,5 a 92,8. El problema de perder sólo ocho kilos es que luego viene una tieta impertinente a decirte: «Yo la verdad es que no te lo noto tanto». Tienen muy mala leche, las tietas. Y los coquetines de Lledoners, que algo habrán perdido, lo que es flaquitos, flaquitos, no se han quedado: un amigo mío que los visitó hace un par de días me dijo que les vio como siempre, hechos unos pollos.

Y esto suponiendo que realmente hayan perdido ocho kilos, y que realmente se hayan puesto a dieta, porque con

