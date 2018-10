Patinazo superior El golpe al prestigio del Tribunal Supremo es enorme, con repercusiones en la entera magistratura

José María Carrascal

Seguir Actualizado: 24/10/2018 00:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lo que quedaba por ver: que el Tribunal Supremo se arme un lío, ¡como si nos faltaran! Que los políticos se enreden, voluntaria o involuntariamente, entra en lo predecible, aunque no en lo aceptable. Pero que lo hagan unos señores magistrados, del más alto tribunal para más señas, asombra y asusta. Como no quiero aumentar la alarma, me atengo a los hechos.

El caso a juzgar era muy simple en apariencia, pero de muy largo recorrido: quién debía pagar el impuesto de las hipotecas en la compra de inmuebles. Venían haciéndolo los compradores. En una vuelta de campana, la Sección Segunda de la Sala Tercera del Supremo decidió que fueran los bancos quienes debían hacerlo. Si se piensa en el