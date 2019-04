Pasión de Nicodemo

Seguir Juan Manuel de Prada Actualizado: 20/04/2019 00:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando supe que ya había expirado sobre el madero, decidí subir al Gólgota, para visitarlo por última vez. Volvía a hacerlo de noche, como siempre lo había hecho hasta entonces, aprovechando que mis colegas del Sanedrín ya se habían retirado y mis hermanos fariseos dormían, aprovechando que de noche todos los gatos son pardos.

Por elegir siempre la clandestinidad de la noche para visitar a Jesús algunos me llamaban con desdén el discípulo tibio. A Jesús lo quise y admiré mucho, pero no hasta el extremo de confesar mi amor y admiración en público, no hasta el extremo de poner en riesgo mi posición, no hasta el extremo de vencer los respetos humanos y abandonar las cautelas. Siempre he sido

Juan Manuel de Prada Escritor