La Pascua del converso

Álvaro Martínez

«Sobra el Ministerio de Defensa». Esta era la idea que tenía Sánchez cuando estaba en la oposición. Ahí dejó la cosa cuando le preguntaron, no se entretuvo ni explicar un poco cómo, una vez liquidado el ministerio, pensaba organizar la estructura que dirige a quienes tienen encomendado garantizar «la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». Es una lástima que hoy, que Sánchez regresa al Palacio Real con motivo de la Pascua Militar, no esté pautado que hable a las representaciones de los Ejércitos allí formadas, porque podría aclararles si sigue pensando que «sobran». No está previsto que hable, pero con Sánchez en el Palacio Real no cabe descartar ninguna sorpresa en el protocolo,