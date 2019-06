Los partos de gobierno

Seguir Alberto García Reyes @AlbertoGReyes Actualizado: 14/06/2019 23:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los acuerdos están locos. Este barullo de poliarquías municipales que se ha bosquejado en las negociaciones de los últimos días es un escarnio para la integridad del sistema democrático. Un timo al votante. Uso la palabra timo en toda su complejidad semántica: un engaño que requiere la colaboración activa del engañado y que, por tanto, lo humilla. El «dos años tú, dos años yo» que Ciudadanos ha propuesto en Madrid es la consecuencia de un largo proceso de degradación política que afecta a sus cromosomas primarios. Esta es la forma de corrupción más grave porque no se basa en la depravación de individuos concretos, sino de organizaciones colectivas. Y porque no afecta a la conducta, sino a la sustancia. No

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Don Lorenzo Serra Ferrer

Don Lorenzo Serra Ferrer ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Magia Borrás

Magia Borrás ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Magia Borrás