Un año para olvidar en la Bolsa Las grandes dudas con las que comenzó el año 2018 no solo no se han disipado, sino que han ido en aumento, arrojando como consecuencia un ejercicio para olvidar en materia bursátil

ABC

Actualizado: 01/01/2019 02:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las grandes dudas con las que comenzó el año 2018 no solo no se han disipado, sino que han ido en aumento, arrojando como consecuencia un ejercicio para olvidar en materia bursátil. El Ibex acumuló unas pérdidas próximas al 15%, las mayores desde 2010. Sin embargo, no es el único que ha sufrido el impacto de la fuerte volatilidad que, desde hace meses, gobierna los mercados. De hecho, las Bolsas de Alemania e Italia no se han comportado mejor e incluso Wall Street, cuyos índices llevan casi una década de subidas, también se ha visto sacudido por la incertidumbre reinante. La guerra comercial que mantienen EE.UU. y China, primera y segunda potencia económica mundial, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca sigue muy presente en la mente de los inversores, ya que las políticas arancelarias amenazan con frenar la expansión del comercio global, y, por el momento, no hay visos de que se vaya a producir una tregua estable y duradera.

A este foco de incertidumbre se suma, por otro lado, la crisis que padecen varias potencias emergentes, al tiempo que en Europa pesa, y mucho, la sombra del Brexit. El temor a que Reino Unido y la UE no sean capaces de alcanzar un acuerdo sólido para evitar la abrupta y caótica salida de los británicos de la Unión está penalizando bastante a las compañías europeas. Y si a ello se añade el foco de tensión que ha originado Italia, última plaza europea conquistada por el populismo, o las previsiones que apuntan a una desaceleración de la economía mundial, el resultado son fuertes caídas en Bolsa, como las ocurridas, a la espera de que 2019 justifique o no el miedo de los inversores.