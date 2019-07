Pantallas en la playa

Seguir Antonio Burgos @AbeInfanzon Actualizado: 03/07/2019 00:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El título puede hacerles pensar que se trata de una (insoportable) canción del verano, para cuya letra cualquier palabra que rime en consonante con «playa» da el avío: «Cuando vayas a la playa/ no te olvides la toalla», «Vaya, vaya, aquí no hay playa» o «Cuando vuelva de la playa/ tenme asada la caballa». Con su piriñaca. Para no ser menos que el letrista de Georgie Dann, yo también escribiría una canción del verano con esa rima. Quizás este propio texto sea una canción del verano en forma de artículo, y con su obligada rima consonante de «playa». ¿Saben por qué? Porque cada día me aburre más escribir de política. Lees un artículo y dice lo mismo que el otro,

