La Tercera Olvidos deliverados «Gabriela Mistral ha corrido el serio riesgo de ser desterrada del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española que va a celebrarse en Córdoba, Argentina, y que yo habría colocado a la sombra del nombre de ella. Ahora bien, ella fue una de las pensadoras hispanoamericanas de lenguaje más incisivo, de prosa más natural y de ideas más poderosas»

«No he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca, ya la frente», «silencio avises o amenaces miedo», escribía don Francisco de Quevedo en sus mejores tiempos de poeta y hombre de Estado. Ahora, en recuerdo y en homenaje amistoso y admirativo a Juan Pedro Pérez Llorca, creo que vale la pena seguir el ejemplo quevediano y no aspirar a menos. Esto es, no aspirar a menos, por incómodo que sea. Pasó el Día de la Mujer y en algunos lugares se habló del feminismo precursor de la poeta chilena y premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral. Para hablar del supuesto feminismo de Gabriela Mistral se necesita no haberla leído, porque ella no se interesó nunca