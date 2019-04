No tengas miedo

Vamos a comer con unos amigos a Dos Pebrots y los niños se sientan a la mesa del rincón para que puedan estar a su aire y también los adultos podamos hablar con tranquilidad. Pau, que ya ha cumplido los 12 años, me pide quedarse con nosotros, y accedo a su petición.

Hablamos de política y nos dice con orgullo que votaría a Vox y cuando le llevamos la contraria no se defiende ni con hipérboles ni con soflamas revolucionarias sino con un coraje cívico, patriótico pero no patriotero, que me conmueve. Su padre le pide que baje la voz cuando las mesas vecinas empiezan a mirarnos. Pau aguanta que le perdonemos la vida y defiende a Vox como la

