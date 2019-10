No es política, es el Código Penal

«Política». Según Torra, Puigdemont y otros compañeros mártires, la sentencia del Tribunal Supremo ha sido política porque habría condenado una causa de esa naturaleza: política. Si el PP mañana promoviese subir el límite de velocidad en las autopistas a 140 kilómetros por hora -lo que ya es el límite en algunos países- y el Gobierno de Sánchez se empeñara en mantenerlo en 120 km/h -Zapatero y Rubalcaba lo rebajaron a 110- y a mí me pusieran una multa y me quitaran puntos del carnet de conducir por circular a 142 kilómetros por hora, yo podría aducir que me han puesto una sanción política. Habría un partido mucho más relevante que ERC y el PDECat, que diría que se puede circular

