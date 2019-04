La Tercera No empezamos bien «No empezamos bien, no, pero no ahora, magistrado Marchena. Esto viene de lejos. El delirio independentista no empezó bien hace ya muchos años. Sea cual sea el veredicto final, lo que ya no tiene remedio es el corazón quebrado de una Cataluña que no merecía las profundas grietas sociales que han causado los engaños soberanistas»

Martes, 12 de febrero de 2019. Son las once de una soleada mañana que pasará a la historia. Llego a la estación de Sants, en Barcelona, para formar parte del jurado de un premio literario (Editorial Edhasa). La vida discurre con normalidad. Al partir de Atocha, en Madrid, el mundo parecía el escenario de lo corriente, lo ordinario, lo habitual… Viajes de negocio o familiares, turistas tirando de enormes maletas, rostros somnolientos apoyados en el hombro de alguien... Hacía meses que no volvía a mi ciudad. Al ir aproximándose el AVE a la estación de Sants me arrullan los recuerdos de mi adolescencia y primeros años de juventud como testigo de la impresionante transformación de Barcelona; del radical cambio de

Oriol Junqueras

Carme Forcadell

Generalitat de Cataluña

Carles Puigdemont

Esquerra Republicana

Joaquim Forn

Juicio del proces