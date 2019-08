Seguir Pedro García Cuartango Actualizado: 23/08/2019 00:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Jean Paul Sartre estrenó «Las moscas» en 1943 en plena ocupación alemana de Francia. Se trata de su más importante obra de teatro porque el texto supone una declaración de principios del existencialismo y, más concretamente, una reflexión sobre la libertad.

Merece la pena no olvidar «Las moscas» en unos momentos en los que se desarrollan corrientes ideológicas que niegan la libertad al poner el acento en las fuerzas sociales y económicas que determinan las elecciones individuales. No niego que el ser humano esté condicionado por su situación material, como sostiene Marx, pero sí creo que el hombre está condenado a decidir y no puede renunciar a su libertad. En esto coincido con Sartre.

En un pasaje de la obra,

