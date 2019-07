La Tercera El ministro que debería ser neutral «Se puede ser un “hooligan” y también se puede ser árbitro. Pero no -ahí está la clave- las dos cosas al mismo tiempo. Y sucede que el ministro del Interior nunca deja de ser lo segundo:en eso consiste la mayor de sus funciones en lo que concierne al espacio público donde se ejercen los derechos»

Antonio Jiménez-Blanco Actualizado: 13/07/2019 00:16h

Manifestación multitudinaria y politizada hasta el tuétano, aunque con una teórica bandera transversal, la arcoíris LGTBI. Un miembro del Gobierno va y asiste (primera cosa extraña, al menos a mi juicio). El ministro del Interior, en concreto (algo, en mi opinión, aún más extraño: su personalísima orientación sexual no sólo no lo justifica sino que hubiera debido constituir una causa de abstención). Y, arrancado a hablar, lo hace en términos de partido, dividiendo el mundo en buenos (los míos) y malos (los que no son míos). Un rato después, los miembros de otro sector político (de entre los que habían sido señalados en el segundo de los grupos) se vieron repudiados hasta el grado de tenerse que ir. Ver una