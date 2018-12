Al menos no se destruyen en público

Que no digo yo que estas cumbres no sean útiles. Ni el G-8, ni G-77, ni G-10 o este G-20. Que digo yo que al menos sirven para que el mundo entero vea que no se destruyen ni se desguazan en público. Sólo ya por esa foto... digo yo... que sirven para algo. Cuando escribo estas líneas, al parecer, se está terminando de redactar un documento de siete folios con una serie de espacios, párrafos y palabras comunes del tipo... que si la paz mundial, que si estamos contra los desequilibrios, que la globalización debe ser progreso para los más débiles, que si la protección del medio ambiente y nuestros hijos y bla, bla, bla.