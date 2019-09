La Tercera Mejor que el silencio «Como todo poeta, todo músico que se precie vive en relación profunda con el silencio. Wagner decía que “la grandeza de un poeta se mide sobre todo por aquello que silencia, y la forma inaudible de ese silencio”. La relación de João Gilberto con el silencio ha sido, en este sentido, ejemplar: lo ha roto solo cuando podía»

Cuando hace apenas unas semanas conocí la noticia del fallecimiento de João Gilberto, instintivamente me vino a la mente el famoso verso con el que John Keats abre su poema Edimión: «A thing of beauty is a joy forever» («Es lo bello -tradujo entre nosotros Mariá Manent- alegría para siempre»). Porque la guitarra y la voz de João Gilberto han sido y son en mi vida, como seguro que en otras muchas, fuente y remanso de felicidad y porque sus interpretaciones y grabaciones constituyen un legado de inagotable belleza para las generaciones futuras.

A João Gilberto se le conoce mundialmente por ser, junto con Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Morais, padre de la Bossa Nova. Su disco «Chega de