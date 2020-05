Enfoque Libertad... o algo parecido Pedro Sánchez «desconfina» la Liga

Quienes no hablamos de la dictadura de oídas, porque vivimos dentro de ella, sabemos que una de las salidas que ofrecía el régimen totalitario era el fútbol. No se podía hablar mal del alcalde, ni de los concejales, ni de los ministros, ni del gobernador civil, pero se podía criticar al presidente del club de nuestros amores, o gritarle al defensa del club de nuestros odios por no dejar a nuestros delanteros chutar a puerta con cierta comodidad. Incluso se podía poner en entredicho la honestidad de las madres de los árbitros, que se atrevían -los árbitros, no las madres- a pitar un penalti en contra del equipo local. Cualquier Tezanos sabe que eso baja la presión y puede asumirse

Luis del Val

