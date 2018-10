Vía libre a la España de Cori y Valtonyc

Álvaro Martínez

Una juez de Reus, que atiende al nombre de María del Prado Escoda Merino, considera que llamar «hijo de puta» al magistrado Llarena y afirmar que ni él ni su mujer «podrán ir por tranquilos por las calles» no es ni injurioso ni amenazante. España es la tierra prometida de la estupefacción, sin duda. Escoda -que es de Jueces y Juezas para la Democracia (y el «Democracio», debía ser)- cree que si el «hijo de puta» no va acompañado de algo más no es para tanto y por ello ha absuelto a la amable tuitera separatista Cori S. Si la simpática Cori hubiera adobado ese sosainas «hijo de puta» con un «como un castillo», o metido un «la grandísima» de

