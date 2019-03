Seguir Salvador Sostres Actualizado: 01/04/2019 00:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Me he comprado un patinete eléctrico. Israelí, como la libertad. Un patinete contra el chantaje taxista y contra la vergonzosa complicidad con que Ayuntamiento y Generalitat permiten que los barceloneses seamos tomados como rehenes por cualquier imbécil. Me he comprado un patinete eléctrico israelí, como la libertad, como la alegría de vivir aunque sea bajo el asedio de unos vecinos salvajes; un patinete para acariciar la piel suave de mi ciudad, «mig del sol, mig de la lluna» y que continúa siendo sexy a pesar del resentimiento y el atraso de mi alcaldesa demencial. Un patinete para que también mi ciudad me acaricie a mí, y me haga sentir esbelto, casi ingrávido, de vuelta al paraíso extraviado, qué extraña y

Salvador Sostres Articulista de Opinión