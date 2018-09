¡Jueces fuera!

José María Carrascal

Seguir Actualizado: 26/09/2018 21:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Como un coche de quinta mano, al que le fallan frenos, embrague, carburador y luces, el gobierno Sánchez avanza, a veces hacia atrás, entre explosiones y peligros para los viandantes. Entre los episodios humorísticos y sorprendentes ocurridos en las últimas 48 horas, el que más me preocupa es el endose tácito del presidente a su delegada en Cataluña y a su vicepresidenta, de dejar en libertad provisional o incluso indultar a los políticos catalanes presos o huidos de la Justicia: «En relación a los indultos –dijo en Montreal–, la reflexión de la delegada del Gobierno, que comparto, es que en la política española, especialmente en la catalana, falta empatía». Hace falta morro para hablar de indulto antes del juicio y tras ojear el «bodrio» (Pablo Iglesias) de su tesis doctoral, tengo mis dudas sobre si Pedro Sánchez conoce el significado de la palabra empatía («participación afectiva», DRAE), pero estoy seguro de que la siente hacia quienes se saltaron todas las leyes, la Constitución incluida, y sentencias de los más altos tribunales. Nada más llegar a la presidencia anunció que había que desjudicializar el tema catalán y es lo que ha venido haciendo hasta el extremo de dejar solo al juez Llarena ante una demanda de Puigdemont, sólo revertido por la airada protesta de la judicatura. Todo cuanto estamos viendo y oyendo no son más que globos sonda para preparar la puesta en libertad de los políticos presos y su posterior indulto. O, al menos, para mostrar a quienes se dejaron engañar por las sirenas secesionistas, que está dispuesto a hacerlo. Los necesita para continuar en La Moncloa hasta que llegue el momento de convocar elecciones y ganarlas.

Pero no le están saliendo las cuentas. Al revés. El ardid para aprobar sus presupuestos saltándose el Senado ha sido neutralizado por otro semejante en la Mesa del Congreso, aunque sigue buscado atajos. Pero, como a todos los fabuladores, lo que tapa por un lado lo descubre por otro. No me refiero al triste episodio de la ministra de Justicia, sino a que Iglesias le presenta su presupuesto «social» con impuestos a la banca y otros colectivos por más de 10.000 millones de euros, que frenarían en seco la inversión. Nada de extraño que se haya ido lo más lejos posible –después de Montreal y Nueva York, piensa ir a California, nadie sabe cuánto durará el avión presidencial–, mientras aquí salimos a escándalo por día. Lo más preocupante es ese «¡jueces fuera!» convertido en su lema de Gobierno. Es lo que Von Hayek llamaba The Road of Serfdom, «El camino de la servidumbre», para acabar con la libertad y la prosperidad, porque el Estado de Derecho viene garantizado precisamente por el Poder Judicial. Algo que cuesta entender a un gobierno con empatía hacia una izquierda radical y unos separatistas recalcitrantes. Claro que la encuesta del nuevo CIS le sitúa destacado en cabeza. ¿Por qué no convoca elecciones?, preguntarán ustedes. Hay dos opciones: porque anda sobrado o porque no confía en esa encuesta. Elijan.