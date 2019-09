Visto y no visto

Seguir Ignacio Ruiz-Quintano Actualizado: 06/09/2019 23:34h

Para aumentar las visitas los fines de semana sin Liga, el Prado ha llevado a Joao Félix a ver las Meninas, el cuadro ante el que se paraba mi amigo Bonifacio Alfonso para sacudirse la desgana los domingos de resaca.

-After us the Savage God! -exclamó famosamente el irlandés Yeats al ver el «Ubú rey» del rey-payaso de los bohemios Alfred Jarry.

Después de nosotros, el Dios salvaje, que para Chaguaceda, dircom del museo, sería Joao, y lo explica con lógica de vendedor a plazos: «El espectador de fútbol no es ajeno a la cultura y el visitante de museo tampoco lo es al estadio». El Atlético cedió su estrella en homenaje al «200º bicentenario» (sic) del museo, al decir

