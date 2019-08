La inmigración, serpiente de verano

Seguir Ignacio Camacho Actualizado: 29/08/2019 23:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este Gobierno no tiene (tampoco) una política migratoria más allá de los gestos. Que también carezca de ella la UE representa un mal consuelo porque el control de las fronteras de España, aunque sean también comunitarias, corresponde al Estado español y no a los organismos europeos. El Gabinete de Sánchez sólo ha hecho bien una cosa al respecto, que es dar apoyo económico a Marruecos para que controle -a su modo- los flujos en el Estrecho, y no se atreve a presumir de ello para no irritar a sus eventuales socios de Podemos. En cambio se ufana de que va a retirar las concertinas en Ceuta y Melilla ocultando que ha financiado la instalación en el lado marroquí de una

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El punto lila

El punto lila ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Líder por descarte

Líder por descarte ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El presidente bidimensional