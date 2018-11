Salvador Sostres

Seguir Actualizado: 26/11/2018 00:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, defendió en Nueva Delhi, tras ser elegido presidente del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas, el concepto de la inclusión financiera que ha procurado cada vez a más personas el acceso a la financiación para emprender su negocio o comprarse una vivienda.

Tan absurdo es considerar a los bancos el enemigo como pretender que es razonable no devolver el dinero que te prestan. Sin bancos no habría economía. Sin economía no habría riqueza, ni prosperidad y sería imposible la promoción social. Como ha dicho recientemente Felipe González, «el Chile de Pinochet/Friedman respetaba mucho más los derechos humanos que la Venezuela de Maduro». Clinton lo había resumido años antes

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La Navidad populista de Ada Colau

La Navidad populista de Ada Colau ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Rufi en la frontera

Rufi en la frontera ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El Rey de la libertad