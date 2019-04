Incertidumbre

Seguir José María Carrascal Actualizado: 22/04/2019 01:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si los indecisos fueran un partido, ganarían las elecciones. Lo que advierte de la grave crisis política que atravesamos. Los españoles estamos más divididos, desorientados, polarizados que nunca desde que elegimos como sistema la democracia. Y la culpa no es de ésta, sino nuestra. De ver en ella sólo los derechos que otorga, y olvidando los deberes que exige. «¿Qué hay de lo mío?» domina nuestra política, y los políticos no hacen más que intentar complacerlo. Así no hay forma de gobernar ni de convivencia ni de nada.

Dicho esto, la situación a una semana de que hablen las urnas tiene unas pocas referencias; nadie sabe por dónde saldrán los muchos indecisos. Sólo Sánchez y Casado podrán formar gobierno. El

