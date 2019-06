Seguir Salvador Sostres Actualizado: 17/06/2019 00:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nunca creí que acabaría en Ibiza ni que me gustaría tanto. Confieso que fui uno que se dejó llevar por los murmullos y la ignorancia. Ibiza es una isla extraordinaria, amable, todo está bien puesto, como si me esperara. Eres mi nuevo ídolo y mi eterna esperanza de regresar. Me bastó una mañana para comprender el resentimiento que despiertas y sus causas: y la afectación de los que se creen mejores sin haberte jamás pisado. Me gustas por lo que eres y por cómo te rechazan. Y porque en ti he recordado que contra el resentimiento social y la petulancia aldeana es la gran guerra que aún libramos.

