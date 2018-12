EDITORIAL Horizonte de cambio municipal Según la encuesta de GAD3 que hoy publica ABC, PP, Ciudadanos y Vox pueden abrir una nueva fase de cambio político en España

ABC

Actualizado: 27/12/2018 02:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La mayoría del cambio en Andalucía podría extenderse al ámbito municipal en las próximas elecciones que se celebrarán el próximo mayo, según se desprende de la encuesta de GAD3 que hoy publica ABC. Sin embargo, y a diferencia de lo que sucedió en las elecciones andaluzas, la dispersión del voto de centro-derecha y de derecha podría mermar las posibilidades de un vuelco en el poder local. La mayoría por el cambio se mantendría con carácter absoluto en la mayor parte de las capitales donde actualmente gobierna el Partido Popular y se aproximaría a la victoria frente a la izquierda en grandes ciudades como Madrid, Valencia, Alicante, Sevilla, Oviedo, Toledo, Palma de Mallorca y Córdoba. Sin embargo, peligran las mayorías conservadoras en Logroño, Orense y Teruel.

Este panorama preelectoral para el centro-derecha es una advertencia frente a la extrapolación pura y simple a nivel nacional de los resultados en Andalucía. El PP volvería a ser la fuerza más votada y a ganar las elecciones municipales con el 26 por ciento de los votos, uno menos que en 2015 y uno más que el PSOE, que repetiría resultados con el 25 por ciento. Ciudadanos mejoraría el apoyo electoral, pasando del 7 al 11 por ciento. Podemos e Izquierda Unida perderían dos puntos, hasta el 8 y el 4 por ciento respectivamente, y Vox lograría el 4 por ciento de los votos. La previsión de concejales en las 52 capitales de provincia arroja una mayoría de centro-derecha y derecha, con un total de 707 concejales (461 del PP, 174 de Ciudadanos y 72 de Vox), frente a los 676 de PSOE (345), Podemos e Izquierda Unida (187) y nacionalistas (144).

Estos datos deben enmarcarse en las lecciones que impone la reciente experiencia en Andalucía: los movimientos de cambio se materializan a medida que se acercan realmente los comicios y los electores deciden cada vez más tarde el sentido de su voto. Además, los principales partidos aún no han designado candidatos en las principales plazas electorales. y esta circunstancia también influye en los resultados del estudio. Lo importante de esta encuesta es que PP y Ciudadanos pueden abrir una nueva fase de cambio político en España, pero no está garantizado que la irrupción de Vox y la dispersión del voto conservador fuerce mayorías de cambio. La encuesta se realizó cuando ya se conocían los resultados en Andalucía y no refleja un salto equivalente en la tendencia de voto de Vox.

Es muy probable que las campañas municipales de mayo vuelvan a definir el voto de indecisos y abstencionistas. Esta variable fuerza a PP y Ciudadanos a elegir bien a sus candidatos y a demostrar en cinco meses que el cambio producido en Andalucía es una oportunidad también para los municipios donde las coaliciones entre las izquierdas, y de estas con los nacionalistas, han provocado gobiernos sectarios e ineficientes.