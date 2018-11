Ramón Pérez-Maura

No se lleven a engaño. Vamos a tener un Brexit duro, sin acuerdo, porque los euroescépticos radicales del Partido Conservador británico siguen en posiciones maximalistas que son inviables. Es por ello que Theresa May, que no ha logrado convencer a su propio Gabinete, tampoco logrará el respaldo de su grupo parlamentario, que ni siquiera tiene una mayoría absoluta. Y sus aliados unionistas del Ulster, con los que alcanza esa mayoría de 320 diputados, también están en contra del acuerdo. Es lo que los anglosajones llaman una loose/loose situation. El perfecto pierde pierde.

Los conservadores británicos se metieron ellos solos en esta situación. Aunque ya nadie se acuerde, fue el Gobierno conservador de Edward Heath el que metió al Reino Unido

