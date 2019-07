El guirigay

Visto y no visto

Anunció Putin en el «Financial Times» la defunción del liberalismo y en Murcia se ha procedido al levantamiento del cadáver. «Mon cher cadavre!», que decía de Chopin la Dudevant, que eran como Almeida y Villacís: Chopin tenía la pinta del mal de bronquios, pero ya veremos la de Almeida, un solterón vocacional condenado por el Sistema a ir a la oficina del bracete de una parienta política.

¡La de tiempo, dinero y categoría que ganaríamos todos sólo con cambiar el sistema proporcional, oligárquico, por el mayoritario, democrático! Almeida iría solo a la oficina, en Murcia habría presidente elegido por los electores, y un diputado cunero por Toledo como Girauta no tendría que estar haciéndose el Massu para impresionar a Macron.

Massu, general de los paracaidistas franceses en Argel, donde autorizó la tortura, se desnudó y se hizo atar un cable eléctrico en el sexo, y al concluir la sesión de tres horas declaró: «Las quejas de las víctimas son exageradas. Fue muy desagradable, pero soportable». Cuando Donald McKinnon, presidente de la Sociedad Aristotélica, leyó la noticia en «Le Monde», fue a clase y dijo a sus alumnos que, ante eso, no podía seguir enseñando a Kant, autor del que Rivera, y lo dijo en la Carlos III, no ha leído «ningún título concreto», si bien «como vengo del mundo del Derecho, me vale lo mismo que Rawls».

