El grito justiciero

Juan Pablo Colmenarejo

@JPColmenarejo Seguir Actualizado: 11/11/2018 00:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La autolesión del Tribunal Supremo ha sido dolorosa para todos los defensores de los tres poderes en los que se constituye la democracia liberal parlamentaria. El prestigio y la credibilidad son dos bienes escasos. El populismo sabe que cualquier grieta es buena para ser aprovechada e incluso agrandada. En democracia, los errores se pagan con dimisiones que taponan las heridas y cortan las hemorragias. En este caso se equivocan incluso cuando el presidente del Supremo pide perdón. Lo que no han entendido algunos magistrados del Tribunal Supremo es que su institución no forma parte del espectáculo. Lo suyo no es darle al «me gusta» de una red social, sino aplicar la ley, interpretándola lo más fielmente posible. Su misión no

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El asesino interior

El asesino interior ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El asesino interior

El asesino interior ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El conductor de Waterloo