¿Una gran coalición?

No hay conciencia suficiente, entre los políticos españoles, de la noche que se le viene a España. Todos los datos económicos apuntan a un declive notable. En cualquier contexto, las consecuencias políticas de un deterioro económico son de temer, quizá con la única excepción de un fracaso que la población perciba claramente como fruto de políticas populistas o socialistas. No es el caso de España, donde los sondeos apuntan a que será el socialismo, y no precisamente el de Tony Blair o el Gerhard Schröder de la Agenda 2010, el que obtendrá la primera mayoría en los próximos comicios, con la posibilidad de formar Gobierno gracias al respaldo de alguna de las variantes de la izquierda delirante o loony left.

No exagero. La previsión de crecimiento de la economía española para 2020 ha caído al 1,5 por ciento, el punto a partir del cual se encoge el empleo. Es posible -dado el contexto de una Europa donde Alemania e Italia caminan hacia la recesión, los demás se desaceleran traumáticamente y el Brexit asusta- que la previsión sea generosa. Los datos de inversión extranjera en España dan angustia: en el primer semestre del año ha caído, con respecto a 2018, un 65 por ciento y, si se incluyen las desinversiones, un 90 por ciento. La gente compra menos cosas y las empresas lo notan (ha dejado de crecer la compra de viviendas, se acumulan once meses negativos en el número de vehículos matriculados, se reduce la demanda de electricidad por parte de las industrias).

