Tribuna abierta Dar las gracias «La gratitud está reservada para una aristocracia del espíritu, para las inteligencias mejor desarrolladas, para quienes carecen de memoria de agravios y reservan su memoria para todo lo que de positivo le ha deparado su existencia»

Hay llamadas que justifican toda una vida. Manuel Carlos Calzado vive en Linares. Al llegar a mi despacho, Lucía, vivamente emocionada, me comenta la lista de llamadas y me dice: «No puedes dejar de hablar con este señor, a mí me ha contado su historia, pero deberías oírla de primera mano». Marco su número y me responde de inmediato:

-«¿Don Carlos?»

-«¿Quién llama?

Le digo mi nombre y escucho un silencio al otro lado, que sólo se rompe a los pocos segundos para agradecer balbuceante el gesto de mi llamada y contarme, ya sereno, el motivo de la suya.

Don Carlos estaba viendo la televisión en su casa cuando apareció en la pantalla mi nombre y mi imagen. Al ver