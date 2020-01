Gabriel Albiac SEGUIR Actualizado: 27/01/2020 00:36h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No escandaliza que un político mienta: sea de la ideología que sea. Ni que delinca: hágalo bajo unas siglas u otras. La mentira es la política. Y el delito. Bajo máscara filantrópica. Eso enseña Maquiavelo.

¿Mintió Ábalos? Sí. ¿Delinquió? Está por demostrar. Pero no es esto lo más grave en la comedia de enredos que se juega entre el dictador Maduro y los dos que, en la Moncloa, buscan tejer las claves de un poder no compartido. Las mentiras de Ábalos no son más clamorosas que la mentira de la tesis doctoral de Sánchez. O que sus insomnios. Ni acoger a una archipámpana chavista, sobre la cual caía la prohibición formal de pisar el territorio de la UE, sería un

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en La Voz en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas La Voz Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en La Voz Auschwitz-75

Auschwitz-75 La Voz Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en La Voz Alta carga

Alta carga La Voz Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en La Voz Gulag en China

Gabriel Albiac Articulista de Opinión

Venir para quedarse es un contenido original de ABC.es