EDITORIAL Francia, secuestrada por la sinrazón Tomar violentamente las calles de París en nombre de una engañosa frustración económica no es solamente injusto, sino inmoral

ABC

Actualizado: 09/12/2018 00:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

LA revuelta de los llamados chalecos amarillos que sufre Francia desde hace ya cuatro semanas no merece ningún respeto. Se trata de una erupción demagógica y violenta sin pies ni cabeza y que ya ha causado varios muertos, decenas de heridos y unas pérdidas económicas astronómicas que también afectan a países vecinos como España. Aunque pueda ser representado como colectivo, este movimiento no es más que una suma de frustraciones individuales, y en sus manifestaciones violentas y destructivas no hay solidaridad, ni siquiera respeto por el bien común. Esta efervescencia oclocrática nada tiene que ver con la democracia. Es la masa en estado puro, bárbaro e irracional, el medio ideal para el desarrollo de las peores y más inquietantes emociones.