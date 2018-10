Folclóricas

Rosa Belmonte

Carolina Punset dice no comprender «cómo puede uno acostarse socialdemócrata y levantarse ultraliberal». Sobre Ciudadanos, claro. «Es como si el Partido Popular mañana se levantase socialista». También recrimina al partido que abandona estar peleando por el voto de personas «muy de derechas» y no de gente «moderada, relevante, significativa». ¿Quién será esa gente? Por su parte, Ciudadanos (no te vas tú, te echamos nosotros) le había abierto un expediente de expulsión por reunirse con Puigdemont el día 9 de octubre en Waterloo usando un coche oficial del Parlamento Europeo. Estaría, como dice Pablo Iglesias, abriendo espacios de diálogo (él, con Junqueras o Puigdemont, mientras hace de Lenin). Tiene narices que pongan verde a Dolors Montserrat por su aturullada actuación en