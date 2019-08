Editorial ABC El error de un Brexit duro Este regateo insensato que está llevando a cabo Johnson no es propio de un país de la reputación que adornaba (nótese el pasado en el verbo) al Reino Unido

De todos los posibles primeros ministros que hubiera podido tener el Reino Unido en estos momentos, probablemente Boris Johnson sea uno de los más perniciosos. No es de extrañar que desde que se ha instalado en el 10 de Downing Street todo lo que ha hecho esté sirviendo para conducir al país al peor de los escenarios posibles, un Brexit sin acuerdo y a cara de perro con los que durante 40 años han sido sus socios más cercanos. Este regateo insensato que está llevando a cabo Johnson no es propio de un país de la reputación que adornaba (nótese el pasado en el verbo) al Reino Unido ni responde a las más elementales reglas de la sensatez. Salir de la Unión Europea ha sido la peor decisión que ha tomado ese país en las últimas generaciones y hacerlo como Boris Johnson parece querer que suceda es aún más disparatado. Echar un pulso con la amenaza de un divorcio traumático a un bloque hasta ahora sólido y que pese a todo conserva unas dimensiones económicas y políticas formidables, desde una posición de minoría aislada que él mismo ha buscado, no es la mejor estrategia para empezar una nueva era en las relaciones del Reino Unido con el mundo. Este tipo de envites temerarios los puede hacer Donald Trump porque -guste o no- es el presidente de la nación más poderosa del planeta. Boris Johnson, sin embargo, no es más que el jefe de un gobierno débil, que se sostiene por un solo diputado, respaldado por un partido cuyas divisiones le arrastran a la irrelevancia, y cuyo mayor argumento es que está esforzándose por quedarse aislado de Europa.