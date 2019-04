Por encima de los chistes

Seguir Rosa Belmonte Actualizado: 09/04/2019 00:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A un hombre que ha estado secuestrado en un zulo 532 días no le pueden humillar con un chiste. Cristina de Suecia se hizo construir un cañón de quince centímetros con diminutas balas de hierro que se guarda en el Museo del Ejército de Estocolmo. La reina Cristina, tan lista, tan alumna de Descartes, quería matar pulgas a cañonazos. Las cabezas. Ortega Lara es una víctima verdadera. Su sufrimiento sí es fuente de autoridad moral, no como el de algunos mamarrachos. Y ese sufrimiento le hace estar por encima. No va a venir un humorista a derribarlo con chistes sobre cajas y lofts que lo único que pretenden es hacer gracia, la hagan o no. No voy a ir con

