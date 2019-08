Elogio de la carne mechada

Seguir Antonio Burgos @AbeInfanzon Actualizado: 31/08/2019 23:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lamento que haya muertos por medio, o algo tan triste como madres que han perdido a los hijos que esperaban. Pero no puede esperar tampoco la carne mechada en general, a la que se está criminzalizando sin causa justificada. La carne mechada no tiene quien le escriba, ¿quién se va a atrever? No quiero, por tanto, echar gasolina sobre el fuego de unos que se dedicaban a la industria alimentaria con menos papeles que una liebre. Si corren malos tiempos para la lírica, ni les cuento para la maravilla de la clásica carne mechada de nuestras abuelas y nuestras madres, que veíamos en la cocina con aquel como fino estoque hueco con el que entraban a matar en la cinta

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Vísperas del otoño

Vísperas del otoño ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Tango para Antonio Martín

Tango para Antonio Martín ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La muerte de una lavandera