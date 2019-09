Seguir Jon Juaristi Actualizado: 08/09/2019 00:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Museo Naval de Madrid, que es uno de mis museos favoritos del mundo mundial, inaugurará el próximo 19 de septiembre, festividad de la Gloriosa, una exposición sobre la época de Elcano y Magallanes y la gesta de la nao Victoria, bajo el lema «Fuimos los primeros».

O sea, los primeros en dar la vuelta al mentado mundo mundial. «Los primeros» vale por los españoles en general, aunque no todos los españoles dimos la primera vuelta al mundo, sino sólo Elcano y los sobrevivientes de la expedición de Magallanes. Como es sabido, Elcano pudo ostentar desde entonces en su blasón la leyenda latina Primus circumdedisti me (me circundaste el primero, o me diste la vuelta el primero). Sobre este motivo

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Wolfe

Wolfe ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Carmina

Carmina ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Aceleraciones