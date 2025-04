Editorial ABC: El empleo público maquilla y lastra la recuperación

Además de apuntalar la idea de que en tiempos de recesión era mejor no tocar la reforma laboral del Partido Popular -ya aceptada por el Gobierno, que no por sus socios, plantados ante un decreto que ahora intentan enmendar por vías alternativas y chantajes parlamentarios-, la EPA publicada ayer documenta el preocupante crecimiento durante el ejercicio de 2021 del empleo en la Administración frente a la caída que registra en el sector privado, no solo motor de la actividad económica, sino sostén financiero y salarial de funcionarios y empleados públicos. Frente a la racionalización de los recursos humanos de la Administración, gripada e ineficaz en las más diversas instancias, la contratación masiva de personal, de forma temporal y precaria, como revela la EPA, viene a maquillar las cifras de empleo y a sesgar el rumbo de nuestra economía. España no puede permitirse un aparato administrativo elefantiásico, y aún menos un sector privado menguante y amenazado por la intervención.

Empleo

Funcionarios

España