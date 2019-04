Seguir Salvador Sostres Actualizado: 22/04/2019 00:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Solo en el cine, toda la sala para mí. Dumbo. Me disparaste de niño y sé que me volverás a herir pero quiero saber lo que Tim Burton ha hecho de ti. Justo cuando la película empieza, recibo dos llamadas, y hasta tres, de un primo que sólo me llama por lo de mi padre. Temo que se haya producido el desenlace y lo doy por sentado cuando también me llama mi hermana. Pero tengo la extraña reacción de apagar el iPhone y me sumerjo en la película como si Dumbo pudiera acompañarme en la muerte de mi padre. Hago inventario de los primeros años -papi estaba y no estaba- y también los años en que ya dejé de hablarle.

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ramos

Ramos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La categoría básica

La categoría básica Ya no es el CIS de Tezanos

Salvador Sostres Articulista de Opinión