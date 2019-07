Seguir Jon Juaristi Actualizado: 20/07/2019 23:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las naciones surgen de las guerras civiles, no de pacíficos contratos sociales. Son los vencedores quienes imponen los pactos nacionales a los vencidos. John Ford imaginó en una de sus películas a Abraham Lincoln, en vísperas de su muerte, felicitándose, ante una muchedumbre de seguidores entusiastas, de que la Confederación hubiera perdido la guerra, porque así las bandas musicales yanquis podrían interpretar Dixie, un hermoso himno que ya pertenecía a todos los estadounidenses y no sólo al Sur. Por parte de Ford, se trataba de una idealización patriótica del pasado. Los símbolos confederados (himnos y banderas) fueron perseguidos durante bastantes años tras terminar la Guerra de Secesión. Hoy, en los Estados del Sur, no faltan los fanáticos que los utilizan

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Hampa

Hampa ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Bengoechea

Bengoechea ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Carlismos