La dictadura del «me gusta»

Juan Pablo Colmenarejo

Entre las tareas que Pablo Casado tiene por delante para refundar y recuperar el PP -tras la quietud tecnócrata del marianismo- está la de prescindir del torpe genio de las redes que decidió subir el vídeo de un gracioso, le dicen humorista, al perfil del PP en Twiter. Lo del niño pidiendo a los Reyes Magos que se lleven a Pedro Sánchez de este mundo no deja de ser un trozo mal cortado de humor negro. No están los tiempos para demostrar el ingenio que no se tiene. Todo indica que herir con la palabra, ser mordaz en el uso y disfrute del verbo y hacer la puñeta creando lo nuevo es propio de unos pocos o de casi nadie.

