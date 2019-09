Defendiendo el sistema de partidos

Seguir Juan Manuel de Prada Actualizado: 06/09/2019 23:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No vamos a mancillar más nuestra pluma, glosando las vicisitudes de ese tedioso día de la marmota en el que el doctor Sánchez ha decidido atrapar a los españoles, hasta que logre salirse con la suya. No existe tentación más irresistible que la del poder, que no en vano el diablo brindó a Cristo en el desierto, ofreciéndole todos los reinos del mundo y su gloria si le adoraba. Y esta tentación, cuando prende en el corazón del hombre inferior, lo hace enloquecer, como nos enseña la tragedia de Macbeth. Pero al menos Macbeth liquidaba a sus rivales, en lugar de dar la tabarra con tropecientas medidas de oropel y coaliciones con freno y marcha atrás y negociaciones inacabables y

