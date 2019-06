¿Debemos declarar la guerra a China?

Seguir Guy Sorman Actualizado: 17/06/2019 00:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El 9 de junio, un millón de chinos se manifestaron en Hong Kong contra una ley de extradición que Pekín exige y apoya el gobernador local, un fantoche a las órdenes del Partido Comunista. Esta protesta masiva, que coincide, y no por casualidad, con el trigésimo aniversario de la masacre de la Plaza de Tiananmen, debería recordarnos algunas lecciones fundamentales cuando se habla de China. No todos los chinos viven en China; unos cien millones escapan a la autoridad de Pekín en Hong Kong, Taiwán, Malasia, Indonesia o Estados Unidos. Las universidades estadounidenses acogen cada año a 250.000 estudiantes procedentes del continente, la mitad de los cuales se cuida mucho de no regresar a su país. Y como todas las

Regístrate en ABC y disfruta de la mejor opinión y análisis Es gratis, fácil y rápido. Pincha en el botón azul para crear tu cuenta con tu correo electrónico y una contraseña.

Actívala en el enlace que te enviaremos por correo electrónico y disfruta de nuestra Opinión sin restricciones. Regístrate en ABC * Si ya estás registrado, inicia aquí tu sesión y navega siempre bajo registro para leer ABC sin límite. Y además, hoy, en ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ibiza Salvador Sostres En el límite Gabriel Albiac Defender principios Isabel Díaz Ayuso