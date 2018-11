La Tercera Los cuatro asaltos «Están en marcha los cuatro asaltos al Estado en una coyuntura gobernada por alguien políticamente débil con el letal apoyo de quienes manejan el buldócer para arrasarlo todo. Y los ciudadanos hasta ahora no reaccionan. Inquietante»

Juan Van-Halen

«EL cielo no se toma por consenso sino por asalto». La frase es del principal dirigente del leninismo redivivo y nos lleva a una opinión de Marx sobre la insurrección de la Comuna que ocupó por unos meses el poder en el París de 1871. Marx usó esa expresión en una carta a Kugelmann y se incorporó a la retórica comunista. «Asalto a los cielos» tituló sus memorias Irene Falcón, colaboradora de Dolores Ibárruri, «Pasionaria».

En el programa «Un país para la gente» que Podemos ofreció al PSOE en febrero de 2016 se invoca no pocas veces la necesidad de consensos en la izquierda; el poder, sin embargo, no se toma por consenso sino por asalto. Entonces no consiguieron lo