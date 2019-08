El corazón de la alegría

Seguir Salvador Sostres Actualizado: 29/08/2019 00:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

De entre todos los desastres que produce el feminismo, está el creciente número de mujeres que hablan de la maternidad como una presión social, una carga, y naturalmente un acto de imposición machista. Y una vez más, para justificar el deprimente enfrentamiento a sus instintos, oponen el ser madre a su libertad como hacen para convertir el aborto en un logro.

El feminismo ha desdibujado a la mujer en su esencia y la ha hecho sentir incómoda en su condición. No ser madre no es un acto de libertad ni de afirmación de absolutamente nada. Abortar no es ser libre ni mucho menos ganar. La sexualidad no es ninguna construcción social ni la maternidad una conspiración del patriarcado. Se puede

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Hay caníbales

Hay caníbales ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Niño

Niño ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Tienes que ser más rápido