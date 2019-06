Contra la partitocracia

Seguir Juan Manuel de Prada Actualizado: 17/06/2019 00:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El otro día me montaron un aquelarre en la televisión, donde se me ocurrió denunciar la usurpación monstruosa de la representación política que se halla en el alma de la partitocracia. Andaban los invitados de izquierdas y derechas enzarzados en sus batallitas habituales, echando mierda sobre los partidos del negociado adverso y maquillando la mierda de los partidos del negociado propio, según mandan los códigos de la demogresca, que tiene que mantener a la gente en un rifirrafe estéril, para que no advierta que se ha quedado sin representación política. Pero, ¡ay!, en cuanto se me ocurrió denunciar el alma de la partitocracia, olvidaron sus diferencias y se lanzaron sobre mí como hienas, temerosos de que la gente que nos

Regístrate en ABC y disfruta de la mejor opinión y análisis Es gratis, fácil y rápido. Pincha en el botón azul para crear tu cuenta con tu correo electrónico y una contraseña.

Actívala en el enlace que te enviaremos por correo electrónico y disfruta de nuestra Opinión sin restricciones. Regístrate en ABC * Si ya estás registrado, inicia aquí tu sesión y navega siempre bajo registro para leer ABC sin límite. Y además, hoy, en ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ibiza Salvador Sostres En el límite Gabriel Albiac Defender principios Isabel Díaz Ayuso

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Falsa bandera para imbéciles

Falsa bandera para imbéciles ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Chicho

Chicho ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El saqueo del ahorro