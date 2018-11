Conocimientos menores «Entrar en el conocimiento de otro país por la poesía, por la conversación de cronistas y narradores, por cantantes y compositores del pasado, no es tan mala idea como podría pensar algún mal pensado. Como ahora se perfila toda una época de diplomacia diferente en el cono sur de nuestro continente americano, me digo que hay que empezar a estudiar, y a poner atención»

Por Jorge Edwards

La crónica, género menor, no debe desdeñar los conocimientos menores y los detalles. Se podría sostener que la crónica es uno de los grandes artes de lo particular. El profesor chileno Carlos Peña, rector, filósofo, jurista y pedagogo, nos aconseja a todos, sin excluir a gobernantes y magistrados, leer más filosofía. Respeto su consejo y hasta podría decir que lo comparto, y que a veces, en noches de insomnio, me doy el lujo de abrir alguna página de Schopenhauer o de Federico Nietszche. Me permito añadir un contraconsejo al de don Carlos Peña: leer más filosofía y leer más poesía y poesía difícil, como el segundo Fausto de Goethe o la del vanguardista brasileño Haroldo de Campos, que enseñaba en

