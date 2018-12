¿Conjura contra Europa?

Luis Ventoso

Seguir Actualizado: 15/12/2018 00:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un sobrino estudia en Madrid una de esas dobles licenciaturas para empollones. En tercero hacen parte del curso en el extranjero. A él le ha tocado una universidad de Nueva Orleans. Aprovechando que está allá, el chaval se ha puesto a conocer Estados Unidos. A horas intempestivas, a veces me pita el guasap y me entra una foto suya en el Cañón del Colorado; o pelado de frío junto a la Cloud Gate, el nuevo símbolo de Chicago; o muy sonriente ante el legendario Golden Gate; o escacharrándose de risa ante un alarde kitsch de Las Vegas. Lo veo siempre tan contento y fascinado que me dije: «Este tío ya no va querer volver a España ni de coña, estará

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El aguijón de May

El aguijón de May ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC «Ay, chachiño...»

«Ay, chachiño...» ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La verdad sobre Solzhenitsyn

Luis Ventoso Director Adjunto