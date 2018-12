Tribuna abierta Cómo poner fin al despropósito «En otros países, los partidos sin implantación en cada una de las divisiones administrativas que lo componen no pueden aspirar a estar representados en el órgano supremo legislativo de su Nación»

Melitón Cardona

Actualizado: 29/12/2018 02:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es sabido que el «doctor cum fraude» que desgobierna el país lo hace con el apoyo de un abanico de partidos o partiditos de tres al cuarto que tienen aspiraciones diversas, aunque con el denominador común de su rechazo al ordenamiento constitucional y a la unidad de España. Tal anomalía es posible gracias a un sistema electoral absurdo que permite que formaciones que en la República Federal Alemana no obtendrían escaños en el Bundestag, por no superar la barrera del 5 por ciento del censo, aquí son capaces de condicionar el rumbo de la Nación. En otros países, los partidos que no tengan implantación en cada una de las divisiones administrativas que lo componen (länder, estados federados, regiones etc.) no